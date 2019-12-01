Embajador de EEUU en Israel dice que niños en Gaza "son agentes" de grupo extremista

Embajador de EEUU en Israel dice que niños en Gaza "son agentes" de grupo extremista
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 11:20:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tel Aviv, Israel, a 21 de febrero 2026.- Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel, defendió los homicidios de niños gazatíes por parte de las Fuerzas Armadas israelíes, al argumentar que los menores son “agentes” del grupo extremista que gobierna la Franja de Gaza.

Lo anterior lo declaró en entrevista con el periodista estadounidense, Tucker Carlson, quien le preguntó directamente “¿Está contento (con estos asesinatos)?”, a lo que el diplomático contestó: “Si fueran sus hijos los que estuvieran secuestrados en Gaza, ¿qué haría para sacarlos?”.

Cabe señalar que la revista médica The Lancet, indicó que el número de muertos en el enclave palestino durante los primeros 15 meses de la guerra fue 53 por ciento mayor a las cifras oficiales, por tanto, la cifra real de ayer podría estar entre 110 mil y 124 mil muertos, en contraste con los 72 mil anunciados de manera oficial.

 Igualmente, el medio citado informó que de acuerdo con una “primera encuesta poblacional independiente sobre la mortalidad a causa del conflicto en Gaza, las muertes violentas han superado considerablemente las cifras oficiales, mientras los patrones demográficos coinciden con los informes oficiales”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Un lesionado en choque y volcadura en el libramiento Surponiente de Querétaro
Conductor termina herido por intentar ganarle el paso al tren en la carretera a Tequisquiapan 
Tras cateo en Tarímbaro, Michoacán aseguran cuatro dollys con reporte de robo
Localizan sin vida a padre que salvó a su hija de morir ahogada en Tijuana
Más información de la categoria
Tras cateo en Tarímbaro, Michoacán aseguran cuatro dollys con reporte de robo
Cateo en León desmantela laboratorio clandestino; aseguran toneladas de insumos y productos ilícitos
En Michoacán, 99 % de las infancias termina su tratamiento contra el cáncer
Fallece el periodista mexicano Juan Francisco Castañeda
Comentarios