Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 19:59:51

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2026.- La fabricación de fentanilo que llega a Estados Unidos involucra una cadena internacional de suministro que tiene uno de sus principales puntos de origen en China, de acuerdo con información difundida por la Embajada de Estados Unidos en México, que destacó la participación de proveedores asiáticos en el abastecimiento de sustancias químicas utilizadas por organizaciones criminales.

A través de sus canales oficiales, la representación diplomática sostuvo que el problema no comienza exclusivamente en territorio mexicano, pues los precursores químicos necesarios para elaborar esta droga provienen principalmente de empresas establecidas en China. Estos productos son adquiridos mediante intermediarios y posteriormente trasladados a México, donde grupos delictivos los utilizan para fabricar drogas sintéticas en laboratorios clandestinos.

De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recurren a redes internacionales para conseguir estos insumos y mantener sus operaciones de producción y distribución.

El organismo estadounidense también ha identificado distintas estrategias utilizadas para introducir los químicos, entre ellas el uso de empresas intermediarias, documentación con información falsa sobre los cargamentos y rutas comerciales que atraviesan terceros países para dificultar su detección.

Entre los puntos estratégicos para el ingreso de estas sustancias se encuentran instalaciones portuarias del Pacífico mexicano, incluido el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, señalado en evaluaciones estadounidenses por su relevancia dentro de las rutas comerciales.

El señalamiento ocurre en medio de los esfuerzos de Washington por combatir el tráfico de fentanilo y presionar para fortalecer los controles internacionales sobre las sustancias químicas que pueden utilizarse en su elaboración.

Aunque China ha anunciado restricciones a la exportación de determinados precursores químicos, las autoridades estadounidenses advierten que las redes criminales modifican constantemente sus mecanismos de abastecimiento para evadir las regulaciones y mantener activa la producción de esta droga.