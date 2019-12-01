Embajada de EEUU en Bogotá pide a Petro "dejar de ser indulgente" con criminales

Bogotá, Colombia, a 25 de octubre 2025.- La Embajada de Estados Unidos en Colombia, ubicada en la ciudad de Bogotá, pidió al presidente Gustavo Petro que deje de “ser indulgente” con los integrantes del crimen organizado y permita a las fuerzas de seguridad de su país los persigan.

“La Administración (de Donald) Trump está recortando drásticamente la asistencia a Colombia y sancionando al presidente Petro y a sus cómplices. Petro debe dejar de ser indulgente frente a los narcoterroristas y permitir que sus valientes fuerzas de seguridad persigan a los criminales”, señaló la misión diplomática en X.

Cabe mencionar que las declaraciones de la sede diplomática estadounidense en territorio colombiano se dan después de que el Departamento del Tesoro sancionará económicamente al mandatario colombiano y lo incluyera junto a a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos; a la primera dama, Verónica Alcócer, y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), conocida como ‘Lista Clinton’.

Lo anterior implica que todos los activos y propiedades en Estados Unidos de los sancionados quedan congelados y se prohíbe hacer transacciones con ellos.

Es de recordar que, desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha criticado a Petro por su estrategia de seguridad, e inclusive, en días pasados lo consideró un líder narcotraficante. De igual forma, el jefe de Estado colombiano ha arremetido contra las políticas migratorias, arancelarias y de seguridad nacional del republicano.