Embajada de EE. UU. promueve retorno voluntario de migrantes mexicanos con difusión de video generado con IA

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2026.- La Embajada de Estados Unidos en México compartió en sus plataformas digitales un video elaborado con inteligencia artificial en el que se hace un llamado a personas migrantes mexicanas que se encuentran en situación irregular en territorio estadounidense para que regresen de manera voluntaria al país.

En la publicación que acompaña el video, se lee el siguiente mensaje: “La banda suena fuerte en tu tierra. No necesitas irte lejos para salir adelante. El Power Mexicano está en ti. Vivir o migrar a EE.UU. de forma ilegal es un delito. Regresa a tus raíces con CBPHome”. El material forma parte de una campaña informativa relacionada con medidas migratorias impulsadas por el gobierno estadounidense.

De manera adicional, en su página web oficial se publicó un anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en el que se informa sobre lo que se describe como una “oportunidad histórica” para extranjeros que permanecen ilegalmente en ese país. El comunicado señala que las personas interesadas podrían acceder a viaje sin costo, condonación de multas pendientes por presencia ilegal y un bono de salida de 2,600 dólares para facilitar su regreso a su país de origen u otro donde tengan estatus legal.

Según la información difundida, el trámite deberá realizarse a través de la aplicación móvil CBP Home, habilitada por las autoridades estadounidenses para este tipo de gestiones. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre el alcance de la medida ni el número potencial de beneficiarios.