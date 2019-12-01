Elon Musk roza los 500 mil millones de dólares y se consolida como el hombre más rico del mundo; sería el primero en alcanzar esta cifra

Austin, Texas, a 1 de octubre de 2025.- El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, se convirtió este miércoles en la primera persona en la historia en alcanzar un patrimonio neto cercano a los 500 mil millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Forbes. Su fortuna se situó en 499 mil 500 millones gracias al repunte de las acciones de Tesla y al aumento en la valoración de sus otras empresas.

Las acciones del fabricante de autos eléctricos han subido más de 14% en lo que va del año, con un incremento de casi 4% el miércoles, lo que añadió más de 7 mil millones a la riqueza del empresario. Este crecimiento se sumo al plan de compensación por un billón de dólares que el directorio de Tesla propuso recientemente para Musk, en medio de la estrategia de la compañía por consolidarse en inteligencia artificial y robótica.

Otras empresas de Musk también han fortalecido su valor de mercado, como la firma de inteligencia artificial xAI y la compañía aeroespacial SpaceX, que han registrado importantes alzas en 2024.

Con esta cifra récord, Musk se mantiene como la persona más rica del mundo, por encima de Larry Ellison, fundador de Oracle, quien ocupa el segundo lugar con una fortuna estimada en 351 mil 500 millones de dólares.