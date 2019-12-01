Eliminación de aranceles frenaría la "inversión histórica" en EEUU, advierte Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 09:48:04

Ciudad de México, a 1 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtió que si se eliminan los aranceles impuestos por su gobierno, la inversión “histórica” en el país se frenará y la nación podría convertirse “en un país del tercer mundo”.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, los gravámenes “recírpocos” que aplica su administración ayudaron a la inversión de más de “15 trillones de dólares” en la Unión Americana, lo que consideró como “un récord”, y aseguró que gran parte de esa inversión se debe directamente a su política comercial.

“Si se permite que un tribunal de izquierda radical elimine estos aranceles, ¡casi toda esta inversión, y mucho más, se cancelará de inmediato!”, escribió en plataforma Truth Social.

El pasado 20 de agosto, un Tribunal Federal de Apelaciones dictaminó que el líder republicano no tiene el derecho legal para imponer aranceles a decenas de países y que la mayoría de estas medidas quedan fuera del marco legal.

La decisión confirma que el presidente Trump “se extralimitó” en su autoridad al usar una ley de 1977, conocida como Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), para imponer sus impuestos aduaneros. La ley fue creada para ser usada únicamente en casos de emergencia.