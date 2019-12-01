Elevan caudal de un río para que vicepresidente de EEUU pasee en barco, reporta NYT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 08:00:11

Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, a 8 de agosto 2025.- Por orden del Servicio Secreto, ingenieros del Ejército estadounidense elevaron el caudal del Río Ohio, para que el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance pudiera pasear en barco con su familia, informó el medio The New York Times (NYT).

De acuerdo con el rotativo, la mano derecha de Donald Trump y su familia realizaron dicho traslado por el afluente de Little Miami, el pasado 2 de agosto, por el cumpleaños 41 del funcionario.

Cabe mencionar que en dicho cuerpo de agua, suelen navegar kayaks, canoas y pequeñas embarcaciones, pero que no tiene fondo suficiente para permitir el desplazamiento de los barcos del Servicio Secreto.

Por lo anterior, la unidad de seguridad de los funcionarios de alto nivel del Gobierno estadounidense pidió al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos que aumentara temporalmente el flujo de agua del lago Caesar Creek, que está conectado al río, según reveló el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, al periódico neoyorquino.

Por otra parte, Taylor Van Kirk, portavoz del vicepresidente Vance, citado por NYT, aseguró que el compañero de fórmula del presidente Trump desconocía la petición de modificar el caudal, y argumentó que el Servicio Secreto "a menudo emplea medidas de protección sin el conocimiento del vicepresidente o su personal, como ocurrió el fin de semana pasado".