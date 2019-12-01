Elementos de Protección Civil de Querétaro, ya están en Texas 

Texas, Estados Unidos, 9 de diciembre del 2025.- El coordinador estatal de Protección Civil del Gobierno de Querétaro, Javier Amaya Torres informó que este año se cuenta con un operativo interinstitucional preparado desde hace varios meses para acompañar y resguardar a la Caravana Migrante que saldrá Laredo, Texas en Estados Unidos y cruzará el país hasta llegar a Jalpan de Serra, el próximo 17 de diciembre.

Detalló que personal queretano incluso se encuentra en Laredo, Texas, esta recibiendo capacitación para atender adecuadamente a los connacionales y migrantes de distintos estados que regresarán al país en esta temporada.

“Bueno, hay una coordinación desde hace varios meses, ahorita, por ejemplo, ya tengo gente yo ahorita en Laredo, se están capacitando con las mismas personas que están ayudándonos a traer a estos migrantes, tenemos varios meses de planeación con las autoridades federales, con todos los estados, porque hay que recordar que no nada más regresan queretanos, regresan migrantes de toda la república, pero coordinados por el estado de Querétaro”, dijo.

Detalló que para este operativo se movilizarán alrededor de 54 elementos provenientes de diversas coordinaciones de Protección Civil y corporaciones de bomberos, además de un importante número de elementos de seguridad estatal y municipal.

Añadió que este año se estima la participación de cerca de 6 mil vehículos, entre los que se registran formalmente y los que se agregan durante el trayecto.

“Van a ir alrededor de 54 elementos de varias coordinaciones y de bomberos, de varias corporaciones de bomberos, que vamos a ir acompañando junto, digo, ya quitando esos números, una cantidad importante de elementos de seguridad pública, ya sea estatal y algunos municipales, que van a también acompañar la caravana; tenemos un estimado de, entre los que se juntan y los que sí se registran, de cerca de seis mil vehículos, lo que se estaba estimando para este año.”

Afirmó que Jalpan de Serra será nuevamente el punto central de la caravana en territorio queretano, por lo que llamó a la población del municipio a mantener las vialidades despejadas y a facilitar el flujo vehicular.