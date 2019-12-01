Elefante enfurecido ataca a turistas en safari de Botswana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 14:09:40

Gaborone, Botswana, a 29 de septiembre 2025.- Un elefante atacó a varios turistas británicos y estadounidenses que eran parte de un convoy en un safari en el delta del Río Okavango, en Botswana.

El ejemplar volcó varias canoas y sumergió a una mujer en aguas infestadas de cocodrilos, según reportan varios medios.

El Daily Mail indicó que el incidente ocurrió cuando guías locales, que conducían las tradicionales canoas makoro, se acercaron demasiado a una hembra de elefante con crías.

Como respuesta, el macho protector irrumpió desde los juncos y embistió las embarcaciones con su trompa y colmillos.

Un ex guardabosques sudafricano consultado por el medio británico consideró que los turistas, “Tuvieron muchísima suerte, porque los cuatro podrían haber muerto fácilmente. La mujer se salvó de ser corneada y de morir ahogada”.

Cabe recordar que en julio pasado un elefante hembra casi volcó un bote en el mismo Delta del Okavango.