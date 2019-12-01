Taipéi, Taiwán, 23 de octubre de 2026.- El tifón Champi provocó la suspensión de actividades en gran parte de Taiwán debido a los fuertes vientos y las lluvias que azotaron la isla. Las autoridades cerraron escuelas y oficinas, además de cancelar casi mil vuelos para evitar accidentes.

De acuerdo con reportes de las autoridades, hasta el viernes por la mañana se habían cancelado 977 vuelos nacionales e internacionales, también se suspendieron 96 viajes en ferry, mientras que varias localidades cerraron sus escuelas y centros de trabajo ante la llegada del fenómeno.

El paso del tifón dejó una persona sin vida y más de 170 heridos, además de obligar a más de 2 mil 600 personas a abandonar sus hogares en zonas montañosas por el riesgo de inundaciones y otros daños. En algunas áreas también se registraron afectaciones en calles y cortes de electricidad.

Aunque Champi perdió fuerza antes de pasar cerca de la isla, las autoridades advirtieron que las lluvias y los fuertes vientos continuarían durante varias horas. Por ello, pidieron a la población mantenerse alejada de las costas y evitar salir de casa si no era necesario.

Se esperaba que el tifón continuara su recorrido hacia el norte, en dirección a la costa de China y posteriormente al sur de Japón, donde también se reportaron afectaciones por el mal tiempo.