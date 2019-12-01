“El mayor cártel del mundo es la DEA, evidencias así lo sustentan”; afirmó vicepresidenta ejecutiva de Venezuela

Caracas, Venezuela, a 21 de agosto de 2025.- Este jueves, Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, declaró sobre la situación que está viviendo el presidente, Nicolás Maduro, tras las acusaciones hechas por Estados Unidos, entre sus declaraciones acusó a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), de ser el mayor cártel de drogas en todo el mundo.

Esto ocurre en medio de diversas declaraciones, de las cuales, la más reciente e impactante fue la que declaro Terry Cole, director de la DEA, ya que este aseguró que Venezuela colabora con organizaciones armadas ilegales colombianas, así como con el Ejército Liberación Nacional (ELN), asegurando que hacen envíos record de cocaína a los carteles mexicanos, mismos que introducen esa droga a los Estados Unidos.

La funcionaria, a través de un mensaje publicado vía redes sociales contestó: “El director de la DEA, Terry Cole, conoce a profundidad que la DEA es el mayor cartel de drogas que existe en el mundo. Innumerables documentos y evidencias así lo sustentan”.

Delcy Rodríguez asegura, que estas “agresiones verbales” por parte de la DEA, no son más que mentiras, argumentando que lo que realmente quieren es apoderarse de las inmensas riquezas energéticas con las que cuenta Venezuela, ya que indicó que en los propios informes de la DEA de los años 2024 y 2025, en ningún apartado aparece Venezuela como un factor importante en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

“Los propios informes de la ‘agencia’ que dirige (Cole), llamados National Drug Threat Assessment de los años 2024 y 2025, en ninguna parte mencionan a Venezuela como un factor de importancia en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos… Este grosero ardid procura sustentar la agresión contra Venezuela para apoderarse de sus inmensas riquezas energéticas y socavar el internacionalismo bolivariano”, indicó la funcionaria.