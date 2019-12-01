El fin de la guerra depende de Ucrania y sus aliados occidentales, asevera Putin

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 11:48:31

Moscú, Rusia, a 19 de diciembre 2025.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseveró que el fin de la guerra depende de Ucrania y sus aliados occidentales.

"La pelota está completamente en el campo de nuestros rivales occidentales, empezando por la cabeza del régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos", lanzó el jefe del Kremlin.

Además, durante su gran rueda de prensa anual, negó la responsabilidad de su país en el inicio del conflicto y felicitó a sus tropas por los más recientes “avances” en el territorio ucraniano.

“Los rusos no nos consideramos responsables de la muerte de la gente, porque no fuimos nosotros quienes empezamos esta guerra".

"Nuestras tropas avanzan en toda la línea de contacto… estoy seguro de que antes de que termine el año, veremos nuevos éxitos", declaró el mandatario ruso en el evento retransmitido a todo el país.

Según las más recientes estimaciones, Moscú controla cerca del 19 por ciento de Ucrania, incluida la península de Crimea, que fue anexionada en 2014.