El Caso Epstein es "una cacería de brujas", considera Trump

El Caso Epstein es "una cacería de brujas", considera Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 10:19:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 27 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que el Caso de Jeffrey Epstein es una “cacería de brujas” y criticó al Departamento de Justicia (DOJ), por dedicar recursos y tiempo a ese tema.

A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense aseveró que solamente se trata de “un engaño de los demócratas”.

“¿Cuándo dirán NO MÁS y trabajarán en el fraude electoral, etc.? Los demócratas son los que trabajaron con Epstein, no los republicanos. ¡Publiquen todos sus nombres, avergüéncenlos y vuelvan a ayudar a nuestro país! (…) otra cacería de brujas”, agregó el líder republicano.

Cabe mencionar que las palabras del jefe de Estado se dan luego de que el DOJ anunciara que recibió por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la fiscalía de Nueva York, cerca de un millón de nuevos documentos presuntamente relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vuelca pipa en la Morelia-Pátzcuaro; hay cuatro heridos
Hombre muere al ser arrollado por un tren en la Gustavo A. Madero
Quitan la vida a una mujer en la colonia Parque La Noria de León, Guanajuato
Doce mujeres en Michoacán no celebraron la Navidad; las mataron, 5 en Zamora
Más información de la categoria
Niños y adolescentes de Michoacán, con alto índice de reclutamiento de grupos del crimen organizado 
Doce mujeres en Michoacán no celebraron la Navidad; las mataron, 5 en Zamora
Detienen a excolaborador de Genaro García Luna
Vinculan a proceso a dos guatemaltecos reclutados en Michoacán, que se enfrentaron a la GN en Tangancícuaro; Otros dos fueron abatidos 
Comentarios