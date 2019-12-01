El Caso Epstein es "una cacería de brujas", considera Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 10:19:21

Washington D. C., Estados Unidos, a 27 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que el Caso de Jeffrey Epstein es una “cacería de brujas” y criticó al Departamento de Justicia (DOJ), por dedicar recursos y tiempo a ese tema.

A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense aseveró que solamente se trata de “un engaño de los demócratas”.

“¿Cuándo dirán NO MÁS y trabajarán en el fraude electoral, etc.? Los demócratas son los que trabajaron con Epstein, no los republicanos. ¡Publiquen todos sus nombres, avergüéncenlos y vuelvan a ayudar a nuestro país! (…) otra cacería de brujas”, agregó el líder republicano.

Cabe mencionar que las palabras del jefe de Estado se dan luego de que el DOJ anunciara que recibió por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la fiscalía de Nueva York, cerca de un millón de nuevos documentos presuntamente relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein.