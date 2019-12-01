El 33% de latinos que votó por Trump se arrepiente de su decisión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 10:49:19

Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de diciembre 2025.- Por lo menos uno de cada tres latinos que votaron por Donald Trump en las pasadas elecciones generales de Estados Unidos se arrepiente de su decisión, de acuerdo con según encuestas realizadas por organizaciones civiles, que apuntaron a la situación económica y las promesas incumplidas como los principales detonantes.

Los sondeos elaborados por la asociación civil Somos Votantes y Somos PAC, revelaron que una mayoría de electores latinos responsabiliza al Partido Republicano de la frustración económica que viven, especialmente por el aumento del costo de vida y el estancamiento de los salarios.

Los ejercicios demográficos situaron con una pérdida de 26 puntos la popularidad del mandatario estadounidense en el último trimestre, en comparación con la baja de 12 unidades que registró en febrero pasado.

Además, las encuestas mostraron que tanto la aprobación de su gestión (-28), como de su manejo de la economía (-30) se ha hundido desde principios de año.

“No se trata solo de un mal trimestre para Trump entre los votantes latinos; sino de un colapso documentado que lleva un año y cuyo final no se vislumbra”, ha dicho la fundadora y presidenta de Somos Votantes y Somos PAC, Melissa Morales.