Ejércitos de México y EEUU realizan el "Ejercicio Rotacional 2025"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 07:48:43

Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, a 4 de octubre 2025.- Personal del Ejército Mexicano participó con sus similares estadounidenses en el “Ejercicio Rotacional 2025”, que se llevó a cabo en el Fuerte Johnson, en el estado de Luisiana.

Cabe señalar que dicho adiestramiento se ha realizado con unidades de Paracaidistas y Fuerzas Especiales desde 2022 y busca robustecer la coordinación operativa bilateral.

Se dio a conocer que 500 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano tomaron parte en el ejercicio, el cual se desarrolló del 4 de septiembre al 3 de octubre de 2025.

Según un comunicado oficial, el objetivo principal de esta participación fue fortalecer la coordinación operativa entre ambos ejércitos.

El “Ejercicio Rotacional 2025” se suma a una serie de encuentros y cooperaciones militares que datan desde 2016, informaron las autoridades militares mexicanas.