Ejército ruso traslada civiles ucranianos a Rusia pese a acuerdos de tregua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 21:14:03

Oleshki, Ucrania, 29 de octubre de 2026.- El ejército ruso comenzó a trasladar civiles desde Oleshki, ciudad ucraniana bajo ocupación rusa, hacia territorio de Rusia, una operación que ha generado preocupación por el posible incumplimiento de los acuerdos anunciados para la zona.

Entre los acuerdos relacionados con Oleshki se encuentra un alto al fuego temporal entre Ucrania y Rusia, mediado por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump; el comisionado parlamentario ucraniano para los Derechos Humanos, Dmytro Lubinets, y la representante rusa Yana Lantratova.

Sin embargo, los traslados están siendo realizados por el ejército ruso sin la presencia de representantes de Ucrania ni de Estados Unidos, de acuerdo con la información difundida sobre la operación.

Por otra parte, medios de comunicación ucranianos reportaron que la agencia estatal rusa TASS está grabando los traslados. Hasta el momento, no se han presentado informes oficiales que confirmen si los civiles pueden elegir libremente su destino, tampoco se ha observado la presencia de autobuses destinados a trasladarlos hacia territorio ucraniano.

Estas circunstancias han generado preocupación ante la posibilidad de que ciudadanos ucranianos estén siendo trasladados a Rusia sin su consentimiento.