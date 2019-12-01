Ejército de Israel detiene a segunda flotilla humanitaria; hay decenas de activistas retenidos

Ejército de Israel detiene a segunda flotilla humanitaria; hay decenas de activistas retenidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 08:15:15
Tel Aviv, Israel, a 8 de octubre 2025.- El Ejército de Israel detuvo en el Mar Mediterráneo a una segunda flotilla que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

De acuerdo con los organizadores del movimiento y el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, decenas de activistas de distintos países se encuentran retenidos y serán enviados a centros de detención en el Estado judío.

Según la dependencia israelí,  los 145 activistas que participaban en la Coalición de la Flotilla de la Libertad y Thousand Madleens to Gaza tenían un buen estado de salud y tras ser procesados se les deportará.

“Otro intento inútil de romper el bloqueo marítimo legal y entrar en una zona de combate terminó en nada”, escribió el Ministerio de Exteriores israelí en X.

Por su parte, los organizadores señalaron que los activistas que viajaban en el grupo de nueve barcos son víctimas de detenciones "arbitrarias e ilegales".

Cabe señalar que, entre las personas que iban a bordo se encuentran médicos, al menos un miembro del parlamento de la Unión Europea y varios legisladores de Turquía, Dinamarca, Francia y Bélgica.

De igual forma, según la lista de pasajeros publicada en la web de esta flotilla también muestra que en su embarcación más grande, el Conscience, viajaban dos ciudadanos israelíes.

