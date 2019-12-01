EEUU y Canadá activan alertas por tormenta invernal que afectará a 170 millones de personas

EEUU y Canadá activan alertas por tormenta invernal que afectará a 170 millones de personas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 12:17:19
Washington D. C., Estados Unidos, a 23 de enero 2026.- Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos y Canadá alertaron por la llegada de una tormenta invernal gigante que afectará a más de 170 millones de personas de cara al fin de semana.

Las alertas se activaron en más de 30 estado de la Unión Americana por el paso del meteoro, que algunos expertos aseguran que podría ser histórico.

“Una extensa tormenta invernal provocará fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada desde las Montañas Rocosas meridionales, las llanuras y el centro-sur a partir del viernes, desplazándose hacia la costa este hasta el domingo”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional de los EEUU (NWS).

La tormenta arribará a Colorado, en el centro del país, y dejará una franja blanca a su paso por Texas, Kansas, Tennessee y Misuri hasta llegar a la costa este y dejarse notar en ciudades como Washington, Boston y Nueva York.

De acuerdo con el órgano especializado, as temperaturas podrían bajar de los 14 ºF incluso en los puntos más al sureste del país, con una sensación térmica por debajo de -40 °F en algunos puntos.

En Canadá, se prevé que el vórtice polar se sitúe sobre la región de las Praderas, en el oeste, lo que provocará el desplome de las temperaturas en la mayoría del país.

Los expertos anticipan que en las provincias de Saskatchewan y Manitoba, la masa de aire polar colocará el termómetro en -40 ºF, mientras que en Ontario la cifra caerá hasta -22 ºF.

Noventa Grados
