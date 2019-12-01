EEUU usó drones de la CIA para atacar puerto en Venezuela, afirma The New York Times

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 11:19:28
Nueva York, Estados Unidos, a 30 de diciembre 2025.- Estados Unidos, por medio de la Agencia Central de Investigaciones (CIA), lanzó un ataque con drones a una instalación portuaria en Venezuela, según informó The New York Times (NYT).

De acuerdo con el diario, el bombardeo tuvo como objetivo un muelle que funcionarios estadounidenses creen era utilizado por el Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su traslado en embarcaciones.

En ese sentido, el rotativo neoyorquino indicó que sus fuentes, las cuales solicitaron el anonimato, aseguraron que no había personas dentro de las instalaciones en el momento del ataque.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el ataque, sin embargo, no dio detalles sobre quién fue el encargado de ejecutarlo o cómo lo hicieron.

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en los barcos”, dijo el mandatario estadounidense a medios desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

El New York Times señaló que se trataría de la primera acción del Gobierno estadounidense en territorio venezolano, como parte de la campaña de presión de la Administración Trump contra Nicolás Maduro.

El Pentágono ha desplegado drones MQ-9 Reaper en la región como parte de esa estrategia, añadió el diario.

