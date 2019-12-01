EEUU traslada a México a 14 prisioneros para que cumplan sus condenas en territorio nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 08:00:30

Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de diciembre 2025.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó sobre la entrega a México, de 14 prisioneros que cumplen condenas federales por delitos contra la salud, como parte de de un tratado que permite a reos cumplir sus penas en su país de origen.

A través de un comunicado, se dio a conocer que la Oficina de Asuntos Internacionales del DOJ transfirió a los ciudadanos mexicanos como parte del Tratado Internacional de Traslado de Prisioneros entre Estados Unidos y México, autorizado por ambos gobiernos.

Cada uno de los prisioneros cumplía una condena federal en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, posesión ilegal de armas de fuego o ambos, según indicaron las autoridades de la Unión Americana.

Cabe mencionar que los 14 reclusos habían solicitado su traslado a México, donde cumplirán el resto de sus condenas, conforme a los términos del tratado.

Según se explicó, bajo el programa de traslado, los prisioneros extranjeros, que pueden estar bajo custodia federal o de los estados, deben cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad y ciertas condiciones para ser transferidos a su país de origen para cumplir el resto de sus condenas.

Actualmente, Estados Unidos mantiene 10 acuerdos bilaterales de traslado adicionales y dos convenios multilaterales de traslado, lo que establece relaciones de tratado con más de 85 países.