EEUU transmite noticias falsas sobre Venezuela, asegura Maduro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 09:19:23

Caracas, Venezuela, a 31 de diciembre 2025.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que en Estados Unidos se transmiten “noticias falsas” sobre su “noble” país.

“Todo lo que dicen es mentira, entonces ustedes en las redes, mujeres, en español, en inglés, en wayúu, ustedes pueden romper el veto y la censura que tienen a esta hora los medios de comunicación de Estados Unidos sobre la verdad de Venezuela”, dijo el mandatario en un acto de inauguración de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer, transmitido por el canal estatal VTV.

Asimismo, durante su discurso, el mandatario venezolano reiteró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “abatió” nueve aeronaves, presuntamente vinculadas al narcotráfico en el estado Amazonas, fronterizo con Brasil y Colombia.

“¿Quién lo hizo? La FANB, vigilante y ceñuda, calzando sus botas de campaña permanente, así que Venezuela está muy bien cuidada y protegida, por su FANB y por la fuerza más grande que tiene Venezuela, las mujeres que están empoderadas, movilizadas, activadas, 24 horas del día siempre”, añadió el jefe de Estado venezolano.

Cabe recordar que desde el pasado mes de agosto, EEUU mantiene un despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como “amenazas” y un intento de propiciar un cambio de régimen.