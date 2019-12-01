EEUU tiene pruebas de vínculos de Maduro con grupos criminales, asegura el ex presidente Uribe

Medellín, Colombia, a 21 de agosto 2025.- Estados Unidos cuenta con pruebas de los presuntos vínculos criminales del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por eso ofrecen 50 millones de dólares de recompensa por información que lleve a su detención, aseguró el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe.

“Los Estados Unidos ofrecen 50 millones de dólares de recompensa para dar con Maduro. Eso no es por capricho, es porque la Justicia norteamericana desde hace muchos años tiene un acervo probatorio que crece de que esa dictadura se ha apoyado en el narcoterrorismo, protege narcoterroristas y se protege con narcoterroristas”, dijo el ex mandatario colombiano.

Lo anterior lo aseveró durante un discurso en el pueblo de Sabaneta, cercano a la ciudad de Medellín, luego de recibir su boleta de libertad, mientras se resuelve en segunda instancia la sentencia a doce años de cárcel en régimen domiciliario a la que fue condenado.

Hace semanas, la jefa del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Pam Bondi, anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del mandatario venezolano, quien en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, fue acusado de delitos de narcotráfico y terrorismo

En ese sentido, el ex jefe de Estado, comentó que el despliegue de tres buques destructores de la Marina estadounidense con 4 mil soldados en las aguas del Caribe cercanas a Venezuela, no es un acto en contra del pueblo venezolano, sino que es dirigido a Maduro.

“El ultimátum de los Estados Unidos a Maduro no es el anuncio de un ataque al Estado venezolano ni al pueblo venezolano, es el anuncio de una acción de justicia para ojalá poner preso cuanto antes al cabecilla de un grupo narcoterrorista que ha estimulado el narcotráfico”, manifestó Uribe.