EEUU tiene "docenas de exigencias" en negociaciones comerciales con México y Canadá: Carney

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 07:43:45
Ottawa, Canadá, a 19 de diciembre 2025.- Estados Unidos planteó a México y Canadá “docenas” de asuntos durante las conversaciones comerciales que mantiene con sus socios, reveló el primer ministro canadiense, Mark Carney.

“(EE.UU.) ha puesto esos asuntos sobre la mesa. Se trata de decenas de cuestiones. EE.UU. tiene, por ejemplo, 54 asuntos pendientes con México”, explicó el jefe de Estado.

En una rueda de prensa desde la ciudad de Ottawa, el mandatario afirmó que se llevan a cabo conversaciones en las que cada país “tiene una serie de asuntos sobre la mesa”.

Sobre las cuestiones con su país, indicó que la Unión Americana quiere eliminar o reducir las protecciones del sector lácteo canadiense, algo que aseveró, nunca aceptará.

“Hemos sido claros sobre nuestro planteamiento con el sistema de gestión regulada de la producción. Lo mantendremos y lo seguiremos protegiendo”, afirmó el primer ministro Carney.

