EEUU suspende visas a organizadores de caravanas migrantes procedentes de México

EEUU suspende visas a organizadores de caravanas migrantes procedentes de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 08:39:07
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Washington D. C., Estados Unidos, a 30 de octubre 2026.- El gobierno de Estados Unidos restringió las visas de por lo menos 15 personas supuestamente involucradas en la organización de las recientes caravanas migrantes que salen desde Centroamérica y México y que tienen territorio estadounidense como destino.

“Las investigaciones indican que ciertas personas reclutaron, coordinaron y dirigieron a grandes grupos de migrantes que viajaban a través de Centroamérica y México hacia la frontera sur de Estados Unidos”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

Además, la dependencia aseguró que las personas mencionadas fueron sancionadas por la “organización, facilitación y promoción” de las caravanas. No obstante, no ofrecieron más detalles sobre su nacionalidad o identidad.

Al corte de esta edición un grupo de aproximadamente 100 personas, que partió de San Pedro Sula, Honduras, el pasado 20 de septiembre, se encuentra en Chiapas y busca llegar a la frontera sur de EEUU.

Cabe mencionar que las caravanas migrantes adquirieron notoriedad internacional en octubre de 2018, cuando miles de personas salieron de Honduras rumbo a la Unión Americana.

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