EEUU sigue sin entregar cuerpo de mexicano ultimado por ICE en Houston

EEUU sigue sin entregar cuerpo de mexicano ultimado por ICE en Houston
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 07:58:43
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Houston, Texas, Estados Unidos, a 10 de julio 2026.- La familia de Lorenzo Salgado, migrante mexicano ultimado por una agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), aún no han recibido el cuerpo de su familiar, según denunció la organización LULAC.

De acuerdo con el director de la organización civil, Juan Proaño, antes de  trasladar al migrante al hospital Ben Taub, donde falleció, los agentes federales lo despojaron de sus documentos de identidad y su teléfono celular, al igual que confiscaron el auto que manejaba y con el que iba de camino al trabajo, con otros tres hombres.

Por lo anterior, en el nosocomio Salgado fue registrado como “John Doe”, el nombre genérico que se utiliza en la Unión Americana para identificar a personas cuya identidad no ha sido determinada.

“Las autoridades sanitarias “tuvieron que obtener información biométrica de su familia para confirmar su identidad y no confirmaron su muerte hasta más de 24 horas después del tiroteo”, indicó el activista.

En ese sentido, el hospital pidió que un familiar de Salgado reclame su cuerpo; no obstante, su esposa, de identidad protegida, ya que es una migrante con estatus irregular.

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