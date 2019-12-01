EEUU sanciona a organización criminal con sede en Cancún

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 14:09:29

Washington D. C., Estados Unidos, a 30 de octubre 2025.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó por tráfico de personas a una organización criminal con sede en Cancún, Quintana Roo.

A través de un comunicado, la dependencia estadounidense apuntó que las penalizaciones son en contra de, Vikrant Bhardwaj, identificado como el líder de dicha célula criminal.

Además, el Tesoro sancionó a tres personas más, así como 16 empresas que facilitaron y se beneficiaron de actividades delictivas.

En ese sentido, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense indicó que el grupo Bhardwaj introdujo a EEUU “ilegalmente a miles de migrantes indocumentados desde Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia”.

De igual forma, en la nota de prensa, la dependencia aseguró que dicha organización está involucrada en narcotráfico, soborno y lavado de dinero.

“Por instrucciones de la secretario (Scott) Bessent y del presidente (Donald) Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para desarticular las redes de tráfico de personas”, declaró el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

En el comunicado las autoridades estadounidenses indicaron que Bhardwaj es una “organización sofisticada que ha combinado diversos métodos de transporte para facilitar el viaje —por aire y mar— de migrantes indocumentados provenientes de países que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”.