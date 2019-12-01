EEUU sanciona a artista venezolana por presuntos vínculos con líder criminal de su país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 13:20:31

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de diciembre 2025.- El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones financieras contra la actriz y DJ venezolana Jimena Araya, conocida como Rosita, por mantener supuestamente una relación sentimental con Héctor Rusthenford Guerrero, líder de un grupo criminal del país sudamericano.

La artista figura entre la más reciente lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por presuntamente brindar “apoyo material” al Tren de Aragua, organización designada como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump.

Según la dependencia estadounidense, Araya mantiene una relación sentimental con “El Niño Guerrero”, a quien habría ayudado a escapar de la prisión de Tocorón, en Venezuela, en 2012.

La señalada, de 42 años, cuenta con 35 millones de seguidores en Instagram y trabaja como DJ en varias discotecas de Colombia; no obstante, la Administración trumpista sostiene que parte de los beneficios de sus presentaciones se destina al Tren de Aragua.

Uno de los clubes donde habría actuado es Maiquetía VIP, en Bogotá, propiedad de Eryk Landaeta, arrestado por las autoridades colombianas en 2024 y sancionado por Estados Unidos por utilizar dichas fiestas para la venta de drogas y el blanqueo de dinero.

Al igual que la actriz, fue sancionado Kenffersso Sevilla, alias El Flipper, detenido en Colombia en noviembre pasado y considerado mano derecha de Niño Guerrero.