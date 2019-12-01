EEUU reduce tiempo de estancia para visas de estudiantes y visitantes de intercambio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 08:20:33

Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de julio 2026.- El gobierno de Estados Unidos, anunció la eliminación del régimen de “duración del estatus” en términos migratorios, el cual, entre otras cosas permitía que los estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación permanecieran en el país mientras mantuvieran las actividades vinculadas con sus visas.

Según el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la nueva normativa establece periodos fijos de admisión para los titulares de visas de no inmigrante F, J e I., con la intención de realizar controles periódicos y combatir posibles abusos y fraudes dentro del sistema migratorio.

Por lo anterior, los alumnos con visa F y los visitantes de intercambio con visa J serán admitidos por la duración de su programa, sin exceder un máximo de cuatro años.

Además, la agencia agregó que todos aquellos que requieran de más tiempo para culminar sus estudios deberán solicitar formalmente una extensión de estancia ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

No obstante, el DHS mencionó que las solicitudes de extensión estarán sujetas a controles biométricos, revisión de antecedentes y verificaciones contra posibles fraudes