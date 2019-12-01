EEUU prohíbe uso de drones en frontera con México

EEUU prohíbe uso de drones en frontera con México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 07:50:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de octubre 2026.- Estados Unidos prohibió el vuelo de drones en la frontera común con México, con el objetivo de reforzar la seguridad en la región.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Transporte, de manera temporal se prohíbe “cualquier actividad no autorizada de drones a una altura máxima de 121 metros sobre el nivel del suelo y se extenderá 1.8 metros al norte de la frontera entre Estados Unidos y México”.

“El presidente Trump prometió asegurar la frontera sur, y lo cumplió. Ahora redoblamos nuestros esfuerzos para cumplir esa promesa protegiendo nuestro espacio aéreo de las amenazas de drones de los cárteles y otras actividades ilícitas”, declaró el titular de la dependencia, Sean Duffy.

Igualmente, el funcionario agregó que la medida pretende reducir los riesgos para las operaciones de seguridad fronteriza en curso, proteger al personal federal, las instalaciones y el territorio nacional.

Más información de la categoria
Ultiman a tiros a mujer y dejan herido a un conductor por aplicación, en Celaya, Guanajuato
EEUU entrega a México a empresario que agredió a recepcionista en hotel de Santa Fe
¡Asesinada frente a sus hijos en su propio hogar!: Se desangra Apatzingán, Michoacán, mientras el gobierno de Fanny Arreola se distrae en espectáculos y anuncios
Balean a vendedor de hamburguesas en su negocio en Apatzingán, Michoacán; se debate entre la vida y la muerte
Más información de la categoria
¡Asesinada frente a sus hijos en su propio hogar!: Se desangra Apatzingán, Michoacán, mientras el gobierno de Fanny Arreola se distrae en espectáculos y anuncios
Se desmorona el equipo de Raúl Morón: dirigentes le dan la espalda y cierran filas con Torres Piña por Michoacán rumbo a 2027
Marcelo Ebrard pide quedar fuera de la lista de aspirantes presidenciales para 2030
¡Cae en Zapopan “El Ingeniero”!: Operador de Jalisco clave en la construcción de túneles en la frontera con EEUU