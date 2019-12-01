EEUU prohíbe uso de drones en frontera con México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 07:50:29

Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de octubre 2026.- Estados Unidos prohibió el vuelo de drones en la frontera común con México, con el objetivo de reforzar la seguridad en la región.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Transporte, de manera temporal se prohíbe “cualquier actividad no autorizada de drones a una altura máxima de 121 metros sobre el nivel del suelo y se extenderá 1.8 metros al norte de la frontera entre Estados Unidos y México”.

“El presidente Trump prometió asegurar la frontera sur, y lo cumplió. Ahora redoblamos nuestros esfuerzos para cumplir esa promesa protegiendo nuestro espacio aéreo de las amenazas de drones de los cárteles y otras actividades ilícitas”, declaró el titular de la dependencia, Sean Duffy.

Igualmente, el funcionario agregó que la medida pretende reducir los riesgos para las operaciones de seguridad fronteriza en curso, proteger al personal federal, las instalaciones y el territorio nacional.