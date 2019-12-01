EEUU presume hundimiento de otra lancha en el Caribe; hay 4 presuntos criminales muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 12:55:33

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de octubre 2025.- Las Fuerzas Armadas estadounidenses desplegadas en el mar Caribe hundieron otra lancha, la cual, aseguran transportaba estupefacientes desde Venezuela y era tripulada por cuatro delincuentes que perdieron la vida, informó el jefe del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

“Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, informó el funcionario estadounidense en su cuenta oficial de X.

Asimismo, en su publicación, el secretario Hegseth apuntó que “el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar” a los estadounidenses.

En ese sentido, el republicano remarcó que las operaciones de esta naturaleza en el mar Caribe continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!”.

Cabe señalar que esta ofensiva se suma a otros cuatro ataques que Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra cerca de República Dominicana.