EEUU permitirá a México que continúe con suministro de petróleo a Cuba
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 10:18:07
Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de enero 2026.- El gobierno de Estados Unidos permitirá a México que continúe con el suministro de petróleo a Cuba, de acuerdo con declaraciones del jefe del Departamento de Energía, Chris Wright, para la cadena CBS.

El funcionario estadounidense dijo que la política de su país es “permitir” que la República Mexicana lleve el crudo a la isla caribeña.

Cabe señalar que, las declaraciones del secretario Wright contradicen las palabras del presidente Donald Trump, quien, en días pasados aseguró en redes sociales que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba”.

Según un funcionario citado por CBS bajo anonimato, la Administración de Estados Unidos no busca que la isla colapse sin petróleo, pero espera que “abandone su sistema comunista”.

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró que actualmente no existen conversaciones con el Gobierno de Trump, excepto contactos relacionados con temas migratorios.

Se investiga lo ocurrido con René Valencia: Alfredo Ramírez Bedolla
