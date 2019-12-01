EEUU ofrecerá ayuda humanitaria al "pueblo de Cuba" afectado por el huracán 'Melissa'

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 12:47:26

Washington D. C., Estados Unidos, a 30 de octubre 2025.- El gobierno de Estados Unidos ofrecerá ayuda humanitaria “inmediata”, al “pueblo de Cuba” afectado por el paso del huracán ‘Melissa’ que tocó tierra en la isla como categoría 4.

Cabe señalar que, el funcionario estadounidense no dio detalles de cómo coordinaría la entrega de vivieres con el Gobierno cubano.

“El presidente Donald Trump autorizó una respuesta inmediata por parte de Estados Unidos y ordenó al Departamento de Estado que movilizara ayuda para las comunidades afectadas”, aseguró la dependencia en un comunicado sobre la ayuda a todos los territorios afectados.

Es de mencionar que un día antes, el jefe de la diplomacia estadounidense dejó a Cuba afuera de la lista, al asegurar que su país estaba en “contacto estrecho con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas” por los estragos del Melissa y que equipos de rescate estadounidenses se dirigían a las zonas afectadas.

El secretario Rubio es hijo de inmigrantes cubanos y mantiene una postura fuertemente crítica contra el castrismo; además, defiende la idea de mantener la presión para forzar una transición a la democracia y su alejamiento de aliados hostiles a Washington.