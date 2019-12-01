EEUU ofrece 15 mdd por información del paradero de un ex atleta olímpico ligado a Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 08:01:24

Ciudad de México, a 9 de diciembre 2025.- La embajada de Estados Unidos en México informó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI), ofrece hasta 15 millones de dólares por información que lleve a la captura de Ryan Wedding, ex atleta olímpico canadiense ligado a una organización criminal de Sinaloa.

A través de un video difundido en redes sociales, la sede diplomática estadounidense en la República Mexicana indicó que el señalado “dirige una organización violenta dedicada al tráfico de cocaína” y es uno de los criminales más buscados del FBI” y aseveraron que trabaja en coordinación con el Cártel de Sinaloa.

“Hay una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su captura. Su denuncia puede marcar la diferencia, si tiene información sobre James, comuníquese con la embajada de los Estados Unidos”, indicó la representación estadounidense.

Asimismo, en la grabación, la autoridad señaló que cree que Wedding “se esconde en México” y ofrece la citada cantidad “por información que permita detenerlo”.

Cabe recordar que el pasado 19 de noviembre, el Gobierno de EEUU s anunció que elevaba de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que permita capturar al canadiense Ryan Wedding, un ex ‘snowboarder’ olímpico acusado de traficar con drogas.

“(Wedding) controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo. Actualmente es el mayor distribuidor de cocaína en Canadá”, dijo la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.