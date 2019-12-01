Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 09:20:23

Washington D. C., Estados Unidos, a 28 de noviembre 2026.- El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) negó el presunto cobró de 2.5 millones de dólares a barcos comerciales para que puedan pasar por el estrecho de Ormuz, así como el robo de dos petroleros iraníes.

No obstante, indicó que las fuerzas estadounidenses y sus socios “sí controlan” dicho paso marítimo.

“Los esfuerzos del Centcom han restablecido la libertad de navegación en la vía marítima internacional. Miles de buques y miles de millones de barriles de petróleo crudo han transitado por el estrecho de manera libre y segura bajo protección estadounidense, pese a la agresión injustificada de Irán”, señaló la rama militar encargada de las operaciones en el Medio Oriente.

“Irán ya no cuenta con una armada. Toda la situación descrita por el comandante militar iraní es otra mentira fabricada”, sostuvo el Centcom.

Las declaraciones se dan luego de que el comandante de la Fuerza Naval de la República Islámica, Shahram Irani, lanzó dichas acusaciones en su contra.