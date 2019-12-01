EEUU hunde otro barco en aguas del Caribe; confirman muerte de 6 presuntos criminales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 11:16:07

Washington D. C., Estados Unidos, a 24 de octubre 2025.- Las Fuerzas Armadas estadounidenses desplegadas en el mar Caribe atacaron y hundieron otra embarcación que presuntamente transportaba estupefacientes, informó el jefe del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

En ese sentido, el líder del Pentágono detalló que en la ofensiva murieron seis supuestos miembros del grupo terrorista conocido como el Tren de Aragua, de origen venezolano.

"Nuestros servicios de inteligencia sabían que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de narcóticos", aseguró el funcionario estadounidense en un mensaje en X, en referencia al ataque que tuvo lugar en "aguas internacionales".

Asimismo, el secretario Hegseth volvió a comparar a las personas atacadas en estos operativos con integrantes de la organización islamista Al-Qaeda.

"Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda", añadió Hegseth.