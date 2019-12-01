EEUU ha revocado 85 mil visas desde regreso de Trump; 8 mil a estudiantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 07:45:37

Washington D. C., Estados Unidos, a 9 de diciembre 2025.- El gobierno de Estados Unidos ha revocado este año 85 mil visas a ciudadanos extranjeros, entre ellas las de 8 mil estudiantes internacionales, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Lo anterior fue confirmado por el Departamento de Estado, que, a través de un funcionario destacó que la cifra de visados anulados es más del doble que la registrada el año anterior, bajo la Administración de Joe Biden.

Según explicó la trabajadora federal, entre los motivos que llevaron a la revocación figuran conducir bajo los efectos del alcohol, así como agresiones y robos, causas que en conjunto representan casi la mitad de las anulaciones del año pasado.

“Estas personas representan una amenaza directa para la seguridad de nuestras comunidades y no queremos que permanezcan en nuestro país”, señaló el funcionario.

De igual forma, el Departamento de Estado retiró visados a centenares de estudiantes que participaron el año pasado en protestas universitarias contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

Cabe mencionar que el Gobierno estadounidense instauró procesos más estrictos de evaluación para la obtención de algunas visas, incluido el rastreo de la actividad en redes sociales.