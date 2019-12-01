EEUU espera que Delcy Rodríguez deje vacante la Presidencia de Venezuela en 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 08:39:59

Washington D. C., Estados Unidos, a 27 de octubre 2026.- El gobierno de Estados Unidos espera que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez abandone el cargo el próximo año.

Lo anterior, con base en un una hoja de ruta en la que buscan la renovación de organismos clave como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Comisión Nacional Electoral (CNE) en los próximos meses.

“Una vez que se establezcan esas dos cosas, el nuevo TSJ a finales de este año, y el nuevo CNE poco después, y ese trabajo ya ha comenzado, entonces Rodríguez debería declarar vacante permanente en la presidencia”, explicó un alto funcionario del Departamento de Estado en una rueda de prensa telefónica.

Además, según la estrategia, luego de la dimisión de Rodríguez, se plantea un plazo de seis meses para abrir una convocatoria a elecciones.

En ese sentido, el funcionario estadounidense mencionó que, ese tiempo está establecido en la actual legislación venezolana.

“Como Gobierno, debemos utilizar nuestra capacidad de influencia sobre las autoridades interinas para garantizar que este proceso siga avanzando de manera responsable. Nuestro objetivo es lograr unas elecciones (en Venezuela) en las que, una vez celebradas, la parte perdedora reconozca que el proceso fue justo”, explicó el político estadounidense.