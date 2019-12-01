EEUU envía miles de soldados a Medio Oriente; Trump insiste en que guerra está a punto de terminar

EEUU envía miles de soldados a Medio Oriente; Trump insiste en que guerra está a punto de terminar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 14:19:15
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Washington D. C., Estados Unidos, a 15 de abril 2026.- El Departamento de Guerra de Estados Unidos (DOW) enviará a miles de tropas a Medio Oriente en los próximos días, mientras la Administración de Donald Trump asegura que el conflicto bélico terminará pronto.

De acuerdo con el The Washington Post (TWP), se espera que 4 mil 200 soldados pertenecientes al Grupo Anfibio Boxer y su fuerza operativa de la Infantería de Marina embarcada, la 11 Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina, lleguen a finales de este mes.

Dichos elementos castrenses se unirán a los aproximadamente 50 mil efectivos que, según el Pentágono, participan en operaciones contra Irán.

Cabe señalar que, existe la posibilidad de que la llegada de los refuerzos militares coincida con el fin de la tregua el próximo 22 de abril.

En la previa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en entrevista para la cadena Fox Business, que la guerra en Irán podría terminar “muy pronto” y que esperaba que los precios de la gasolina volvieran a los niveles previos a la guerra en los próximos meses.

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