Palmerola, Honduras, a 20 de noviembre 2026.- El jefe del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la entrega a Honduras de equipamiento militar valorado en cerca de 14 millones de dólares.

“Los amigos de verdad y los socios de verdad comparten cuando pueden, lo que estamos viendo aquí es solo un pequeño anticipo de ese compromiso compartido”, dijo el funcionario estadounidense en un evento que se celebró en un hangar de la Fuerza de Tarea Bravo, en la base militar estadounidense de Palmerola, a 72 kilómetros al norte de Tegucigalpa.

En compañía del presidente de ultraderecha Nasry Asfura, el secretario Hegseth explicó lo siguiente: “En total, los Estados Unidos están entregando hoy el primer tramo de casi 14 millones de dólares en equipo de combate para ayudar a nuestros socios de Honduras con temas de capacitación y para asegurar que nuestras fuerzas juntas puedan integrar de mejor manera sus capacidades”.

“Necesitamos aliados y socios. Socios que tengan un enfoque coherente para la lucha en contra de los narcoterroristas y para fortalecer la seguridad regional. Y todo esto se puede lograr por medio de fortalecer y defender las leyes y la integridad territorial en países como Honduras”, subrayó el jefe del Departamento de Guerra.