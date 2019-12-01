EEUU destina más de 23 mdd al Sistema de Justicia Laboral de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 10:47:17

Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de enero 2026.- Estados Unidos anunció la designación de 23.4 millones de dólares para continuar con el apoyo para la consolidación del Sistema de Justicia Laboral en México.

“Estos proyectos se enfocan en combatir prácticas anti-laborales que suprimen salarios y crean un campo de juego desigual para trabajadores, vulnerando nuestros esfuerzos conjuntos de promover prosperidad en Norteamérica”, celebró en una publicación de X la Embajada estadounidense.

El apoyo fue formalizado a través de un comunicado del Departamento de Trabajo de EEUU, en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mediante la entrega de 15.4 millones de dólares a Partners of the Americas.

Así como de 8 millones a Creative Associates International, con el objetivo de fortalecer la aplicación de la ley laboral en México y asegurar que el comercio bilateral beneficie a “los trabajadores y las empresas estadounidenses”.

De acuerdo con la nota de prensa, los proyectos administrados por la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB) respaldarán esfuerzos con el Gobierno de México, el sector privado y a trabajadores para impulsar el cumplimiento de las disposiciones laborales del acuerdo comercial.

Los proyectos se enfocarán en prácticas “que distorsionan la competencia y dan ventajas injustas a malos actores” a costa del empleo y salarios en la Unión Americana.