EEUU destaca detención de 4 mil migrantes durante operativos en Minnesota

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 10:17:37

Washington D. C., Estados Unidos, a 5 de febrero 2026.- El gobierno de Estados Unidos anunció que durante sus operativo migratorio en Minnesota logró la detención de más de 4 mil migrantes con récord criminal.

Según datos difundidos por la Casa Blanca, durante la “Operación Metro” en Minneapolis, los arrestos incluyen a personas condenadas por delitos graves como asesinato, violación, robo y tráfico de drogas, además de miembros de pandillas y otros considerados una amenaza para la seguridad pública.

Asimismo, el Gobierno estadounidense señaló que los operativos fueron ejecutados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el apoyo de la Patrulla Fronteriza y cuerpos locales, como parte de un despliegue que comenzó a mediados de 2025.

En el comunicado firmado por la portavoz de la sede presidencial, Karoline Leavitt, la Administración Trump aseguró que se trata de un “logro sin precedentes”, con la que se justifica el movimiento de más de 3 mil agentes federales a la ciudad.

Cabe recordar que durante las acciones migratoria de ICE en la capital de Minnesota, los civiles Rennee Good y Alex Pretti, fueron asesinados por agentes federales.