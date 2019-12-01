EEUU despliega 4 mil soldados en Mar Caribe para combatir a organizaciones criminales

EEUU despliega 4 mil soldados en Mar Caribe para combatir a organizaciones criminales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 10:16:46
Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de agosto 2025.- El gobierno de Estados Unidos desplegó a 4 mil elementos de las Fuerzas Armadas en el Mar Caribe, como parte de su estrategia para combatir a las organizaciones criminales latinoamericanas.

Según la cadena CNN, funcionarios del Departamento de Defensa le comentaron que dicha operación proporcionará al presidente Donald Trump “una amplia gama de opciones” en caso de que decida actuar contra los cárteles del narcotráfico.

Una de las fuentes detalló que se desplegaron el barco de guerra Iwo Jima Amphibious Ready Group (ARG) y la 22 Unidad Expedicionaria de Marines (MEU) al Comando Sur de Estados Unidos como parte de un reposicionamiento de activos militares.

De igual forma, la fuente citada indicó que se asignarán un submarino de ataque de propulsión nuclear, aviones de reconocimiento P8 Poseidon, varios destructores y un crucero lanzamisiles guiados.

Por otra parte, una fuente distinta dijo a CNN que el objetivo es hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional por parte de organizaciones narcoterroristas.

