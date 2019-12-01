EEUU desplegará a ICE en el Super Bowl donde se presentará Bad Bunny

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 07:57:36

Washington D. C., Estados Unidos, a 2 de octubre 2025.- El gobierno de Estados Unidos anunció que desplegará a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el Super Bowl LX, que se celebrará en el Levi´s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, el próximo 8 de febrero de 2026, en el cual el artista puertorriqueño, Bad Bunny protagonizará el espectáculo del medio tiempo.

Lo anterior lo dio a conocer Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quien señaló que “no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar”.

En entrevista para el programa de radio The Benny Show, el funcionario estatal declaró: “vamos a aplicar la ley en todas partes. Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Es una directiva del presidente. Si estás en este país sin documentos, hazte un favor: vete a casa”.

Además, el asesor de seguridad recalcó el desagrado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la elección de Bad Bunny para actuar en el entretiempo de uno de los eventos deportivos más importantes del deporte estadounidense.

“Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido”, agregó Lewandowski.