EEUU deporta a niña ecuatoriana de 6 años; es la persona más joven detenida por ICE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 07:37:41

Nueva York, Estados Unidos, a 20 de agosto 2025.- Una niña ecuatoriana de seis años, su hermano y su madre Martha, fueron deportadas por una corte de inmigración en Nueva York, de acuerdo con medios locales.

Cabe señalar que, la menor indicada se convirtió en la migrante más joven en ser detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y fue enviada a un centro para inmigrantes en Dilley, Texas.

La deportación de la niña fue confirmada por la asambleísta neoyorquina, Catalina Cruz, quien agregó que la menor fue detenida en una escuela pública.

Por otra parte, la cadena CBS señaló que otro de los hijos de la señora Martha, un hombre de 21 años, se quedó a cargo de su hermano de 16.

Mientras tanto, la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, catalogó esta última acción de ICE como “cruel e injusta”.

“El presidente Trump prometió atacar solo a ‘los peores de los peores’. “Si una niña de siete años es a quien el presidente Trump considera ‘lo peor de lo peor’, entonces la promesa fue una mentira desde el principio”, afirmó la mandataria estatal, según el diario ‘The City’.