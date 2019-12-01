EEUU deporta a México a bebé con problemas de salud; estaba detenido junto a su madre

EEUU deporta a México a bebé con problemas de salud; estaba detenido junto a su madre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 14:15:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Dilley, Texas, Estados Unidos, a 18 de febrero 2026.- El gobierno de Estados Unidos deportó a México a un bebé de dos meses con problemas respiratorios, junto a su familia.

Al respecto, el legislador Joaquín Castro informó que el pequeño identificado como Juan Nicolás, fue transportado hacia la frontera con México junto a su mamá, su papá y su hermana de un año.

Cabe señalar que el menor y su madre estaban en el centro de detención de Dilley (Texas) hace más de tres semanas.

“Deportar innecesariamente a un bebé enfermo y a su familia es atroz… Mi oficina y yo estamos centrados en encontrarlos y responsabilizar al ICE (Servicio de Control Inmigración y Aduanas) por esta acción monstruosa”, escribió el congresista en su cuenta de la plataforma X.

De acuerdo con declaraciones de la madre del bebé, el pequeño había sido trasladado el lunes durante unas horas a un hospital local, donde le diagnosticaron bronquitis.

El menor había estado “constantemente enfermo” en su paso por el centro de detención “vomitando y con problemas respiratorios”, recalcó el congresista.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Condenan a 50 años de prisión a cada integrante de célula dedicada al secuestro en León
Encuentran fosa clandestina con seis cuerpos en Paraíso, Tabasco
Para prevenir extracción ilegal de agua en el lago de Pátzcuaro, Michoacán, la GC mantiene acciones operativas
Identifican a hombres ejecutados en Senguio, Michoacán
Más información de la categoria
Captan en video a militares golpeando y amenazando a joven por más de 10 minutos en Peribán, Michoacán
Aseguran aeronave cargada con más de 500 kilos de estupefacientes en Oaxaca
Aprehenden en CDMX a segundo implicado en homicidio de intérpretes michoacanos y su hija
Sheinbaum anuncia iniciativa para eliminar pensiones millonarias a funcionarios de confianza
Comentarios