EEUU deporta a México a bebé con problemas de salud; estaba detenido junto a su madre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 14:15:29

Dilley, Texas, Estados Unidos, a 18 de febrero 2026.- El gobierno de Estados Unidos deportó a México a un bebé de dos meses con problemas respiratorios, junto a su familia.

Al respecto, el legislador Joaquín Castro informó que el pequeño identificado como Juan Nicolás, fue transportado hacia la frontera con México junto a su mamá, su papá y su hermana de un año.

Cabe señalar que el menor y su madre estaban en el centro de detención de Dilley (Texas) hace más de tres semanas.

“Deportar innecesariamente a un bebé enfermo y a su familia es atroz… Mi oficina y yo estamos centrados en encontrarlos y responsabilizar al ICE (Servicio de Control Inmigración y Aduanas) por esta acción monstruosa”, escribió el congresista en su cuenta de la plataforma X.

De acuerdo con declaraciones de la madre del bebé, el pequeño había sido trasladado el lunes durante unas horas a un hospital local, donde le diagnosticaron bronquitis.

El menor había estado “constantemente enfermo” en su paso por el centro de detención “vomitando y con problemas respiratorios”, recalcó el congresista.