EEUU decomisa más de 4 mil armas y casi 650 mil municiones que tenían México como destino

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 08:59:21

Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de febrero 2026.- El gobierno de Estados Unidos informó sobre el decomiso de 4 mil 359 armas y 648 mil 975 municiones que tenían como destino México.

A través de un comunicado se indicó que los operativos fueron a través de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que señaló que desde enero de 2025, ha incautado 36 mil 277 armas de fuego utilizadas en delitos, así como 2 millones 317 mil 999 municiones a miembros de pandillas y proveedores de organizaciones criminales transnacionales.

De dicho total, 4 mil 359 armas y 648 mil 975 municiones tenían como destino la República Mexicana, en donde se presume que serían utilizadas por los cárteles de la droga y otros grupos delincuenciales.

“Las armas utilizadas para delitos ilegales provienen cada vez más de todos los estados del país. Este no es un problema de la frontera suroeste, sino una amenaza nacional”, reconoció Robert Cekada, subdirector de la dependencia federal.

Asimismo, el funcionario aseguró que sus agentes atacan “agresivamente” a pandillas, cárteles y organizaciones criminales transnacionales que trafican armas de fuego.

“Desmantelaremos estas redes en todos los niveles, les cortaremos el acceso a las armas y exigiremos a todos los delincuentes que rindan cuentas ante la ley”, dijo Cekada.

Cabe recordar que, previamente, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), identificó al menos las siguientes cuatro rutas para el tráfico de armas desde Estados Unidos: