EEUU cortará ayuda militar a Israel a finales de 2026, anuncia Trump en plenas elecciones intermedias

EEUU cortará ayuda militar a Israel a finales de 2026, anuncia Trump en plenas elecciones intermedias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 14:49:05
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Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de noviembre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su plan de cortar el apoyo militar a Israel, a final del 2026.

En entrevista con la cadena Fox News, el mandatario estadounidense aseguró que este será el último año que le envían 4 mil millones de dólares en ayuda militar a su aliado Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí.

"Les estábamos dando (a Israel) cuatro mil millones de dólares. Seguimos haciéndolo, pero esa ayuda se interrumpe a finales de año", afirmó el jefe de Estado, quien agregó que la decisión la tomó porque los israelíes “no necesitan” la ayuda castrense.

Las declaraciones del líder republicano se dieron en el marco de las elecciones intermedias en su país en las que su partido se juega el control del Congreso.

Las encuestas previas marcaban una ventaja clara para los demócratas en la Cámara de Representantes y también la posibilidad de que el instituto político liderado por el presidente Trump pierda la mayoría en el Senado.

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