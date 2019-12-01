EEUU comienza a recopilar datos biométricos de personas extranjeras que entran y salen del país

EEUU comienza a recopilar datos biométricos de personas extranjeras que entran y salen del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 08:49:09
Washington D. C., Estados Unidos, a 27 de diciembre 2025.- El gobierno de Estados Unidos comenzó a tomar fotografías de todos los extranjeros y a recopilar los datos biométricos de quienes entren y salgan del país por aire, tierra o mar.

Lo anterior, luego de que entró en vigor la nueva regla de migración implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Dicha normativa permite a la dependencia federal recolectar los datos biométricos, como las huellas dactilares y aspectos faciales, de los extranjeros en los aeropuertos, puntos terrestres y puertos marítimos cuando abandonen Estados Unidos.

De igual forma, les permite emplear el reconocimiento facial en menores de 14 años y personas mayores de 79 años, dos grupos que se encontraban exentos hasta esta fecha.

La nueva regla afecta a todos los no ciudadanos, incluidos aquellos que posean una tarjeta de residencia permanente, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.

De acuerdo con el DHS, el nuevo sistema “ayudará a abordar las preocupaciones de seguridad nacional”.

Cabe señalar que, el terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje, la sobrestadía de los visitantes, e información incorrecta o incompleta de los viajeros, fueron las principales amenazas que citó el Gobierno para justificar la aplicación de la normativa.

