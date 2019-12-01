EEUU cifra en 650 mil los inmigrantes irregulares deportados; presume autodeportación de millones

EEUU cifra en 650 mil los inmigrantes irregulares deportados; presume autodeportación de millones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 14:43:01
Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de enero 2026.- La Jefa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem cifró en más de 650 mil el total de migrantes irregulares que han detenido y “deportado a su país de origen”.

“Gracias al presidente Trump, tenemos a 2.6 millones de personas que han abandonado nuestro país y que, para empezar, no deberían haber estado aquí. Estaban aquí ilegalmente, y más de 650 mil de ellas fueron arrestadas, detenidas y deportadas a sus países de origen”, celebró la funcionaria estadounidense.

De igual forma, la secretaria Noem agregó que “los dos millones que se marcharon voluntariamente” tienen la “posibilidad para regresar a casa y volver (a Estados Unidos) algún día por la vía legal, para así tener la oportunidad de disfrutar del sueño americano”.

La republicana recordó que el 9 de enero se celebra en Estados Unidos el Día de las Fuerzas del Orden y animó a los ciudadanos a “darles las gracias”.

Por su parte, organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y de los migrantes, expresaron su preocupación por las deportaciones masivas y las limitaciones prácticas al derecho de asilo en la frontera.

