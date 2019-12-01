EEUU busca revisar historial de redes sociales de hasta 5 años a turistas de 42 países

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 10:18:53

Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de diciembre 2025.- El gobierno de Estados Unidos busca revisar el historial de redes sociales de los últimos cinco a los turistas de 42 países amparados por el programa de exención de visas, antes de permitirles entrar al país.

La iniciativa encabezada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), pretende examinar las redes sociales de los turistas que ingresan a EE.UU. bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).

La iniciativa fue publicada en el Registro Federal, y, de acuerdo con la dependencia, busca ampliar la información que recolecta sobre los viajeros que ingresan al país por un periodo de tres meses bajo el programa de exención de visa.

ESTA cobija a turistas y viajeros procedentes de 42 países: Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Japón, Israel y Qatar, entre otros.

Además, de la información de redes sociales, la propuesta intenta aumentar la cantidad de datos que se exigen a los viajeros como los números de teléfono y direcciones de correo electrónico del solicitante, utilizados durante los últimos diez años.

De igual forma, solicita información de la familia del viajero, como nombres, fechas de nacimiento y lugar de nacimiento, entre otras.